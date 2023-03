(Di sabato 11 marzo 2023) Prosegue la 29ª giornata diB, aperta dal poker del Cagliari all'Ascoli nell'anticipo del venerdì. Non si gioca Perugia-Reggina,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE SERIE B, Cittadella-Palermo: segui la diretta testuale di Mediagol - AlanElettronico : Erano anni che speravo in un live action di Occhi di Gatto e finalmente TF1 ha comprato i diritti per farne una ser… - sportli26181512 : LIVE Serie B: alle 14 Parma-Sudtirol, Palermo, Pisa e altri due incontri. Poi il big match Bari-Frosinone: Prosegue… - cmdotcom : LIVE #SerieB: alle 14 Parma-Sudtirol, Palermo, Pisa e altri due incontri. Poi il big match Bari-Frosinone - Mediagol : LIVE SERIE B, Cittadella-Palermo: segui la diretta testuale di Mediagol -

...6%, mentre ladi Canale 5 ha totalizzato 3.018.000 telespettatori e il 18,9% di share. Terzo ... Su La7 'Propaganda' è stato visto 898.000 telespettatori pari al 6,5% di share. Rai2 con 'N. C. ......cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanenti... Marchetti e Reca (Spezia), Cristante (Roma), e Marusic (Lazio) SPEZIA - INTERMESSIAS, LESIONE ...Come per magia da un cassetto iniziano a prendere vita unadi testi scritto da Max. Nello ... Epin sala prove presso la sede della R3born Digital. Registrazione con tutti i rientri di ogni ...

LIVE Serie B: alle 14 Parma-Sudtirol, Palermo, Pisa e altri due incontri. Poi il big match Bari-Frosinone | Altri campionati ... Calciomercato.com

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Domani torna il campionato Serie BKT. Al "Ferraris" di Genova le Fere vanno a caccia della vittoria in esterna che manca dallo scorso ottobre ...