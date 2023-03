LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo Holmenkollen 2023 in DIRETTA: vince Krueger, show norvegese, tutti nei primi 10! (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:34 Prova da applausi per Lorenzo Romano, l’azzurro chiude quattordicesimo a pochi decimi dalla dodicesima posizione. 12.32 10 NORVEGESI NEI primi 10! Una cosa letteralmente mai vista, il primo degli “umani” è Musgrave. 12:30 Seconda piazza per un commovente Holund, mentre il terzo gradino del podio va a Nyenget. 12:28 SIMEN HEGSTAD Krueger vince LA 50KM DI Oslo Holmenkollen! 12:26 Krueger SE NE VA, HA UN ALTRO RITMO! 12:25 Azione pazzesca di Nyenget, che lascia sul posto Andersen e si riporta a 12 secondi dalla testa! 12:24 Per la terza piazza si stacca Toenseth, Andersen dovrà vedersela con Nyenget. 12:23 Si va verso l’ultima salita, che potrebbe essere decisiva! 12:21 A 2.5km Nyenget e Toenseth tornano a ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:34 Prova da applausi per Lorenzo Romano, l’azzurro chiude quattordicesimo a pochi decimi dalla dodicesima posizione. 12.32 10 NORVEGESI NEI10! Una cosa letteralmente mai vista, il primo degli “umani” è Musgrave. 12:30 Seconda piazza per un commovente Holund, mentre il terzo gradino del podio va a Nyenget. 12:28 SIMEN HEGSTADLA 50KM DI! 12:26SE NE VA, HA UN ALTRO RITMO! 12:25 Azione pazzesca di Nyenget, che lascia sul posto Andersen e si riporta a 12 secondi dalla testa! 12:24 Per la terza piazza si stacca Toenseth, Andersen dovrà vedersela con Nyenget. 12:23 Si va verso l’ultima salita, che potrebbe essere decisiva! 12:21 A 2.5km Nyenget e Toenseth tornano a ...

