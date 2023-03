LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo Holmenkollen 2023 in DIRETTA: vince Krueger, show norvegese, tutti nei primi 10! (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:42 Appuntamento a domani per la 50km femminile, con Francesca Franchi che proverà ad essere protagonista. OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa gara e vi augura un buon proseguimento di serata. 12:41 Klaebo chiude settimo e guadagna punti in classifica generale su Golberg, giunto nono al traguardo. 12:40 Gara veramente entusiasmante, ci si aspettava una prova tattica con gli ultimi chilometri da fuoco e invece dal trentesimo chilometro è stato spettacolo puro con la Norvegia semplicemente di un altro LIVEllo rispetto alla concorrenza odierna. 12:37 Questa la top5: 1. Simen Hegstad Krueger (1:55:01.5) 2. Hans Christer Holund (1:55:07.2) 3. Martin Lowstrom Nyenget (1:55:14.1) 4. Iven Tildheim Andersen (1:55:22.7) 5. Didrik Toenseth ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:42 Appuntamento a domani per la 50km femminile, con Francesca Franchi che proverà ad essere protagonista. OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa gara e vi augura un buon proseguimento di serata. 12:41 Klaebo chiude settimo e guadagna punti in classifica generale su Golberg, giunto nono al traguardo. 12:40 Gara veramente entusiasmante, ci si aspettava una prova tattica con gli ultimi chilometri da fuoco e invece dal trentesimo chilometro è stato spettacolo puro con la Norvegia semplicemente di un altrollo rispetto alla concorrenza odierna. 12:37 Questa la top5: 1. Simen Hegstad(1:55:01.5) 2. Hans Christer Holund (1:55:07.2) 3. Martin Lowstrom Nyenget (1:55:14.1) 4. Iven Tildheim Andersen (1:55:22.7) 5. Didrik Toenseth ...

