LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo Holmenkollen 2023 in DIRETTA: si comincia, norvegesi pronti al dominio (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:31 PARTITI! 10:29 E’ tutto pronto per il via! 10.27 Assenze dell’ultimo minuto Moch e Lapierre. 10:25 Saranno appena 37 i fondisti al via, e pensate ben undici sono della nazione di casa. 10:22 La Norvegia è pronta a monopolizzare il podio e non solo, i padroni di casa hanno una vera e propria corazzata, tra cui spiccano i nomi di Klaebo, Golberg, Holund, Kruger, Toenseth, solo per citarne alcuni. 10:19 L’Italia schiererà solo Lorenzo Romano, che dopo gli ottimi risultati in OPA Cup avrà modo di mettersi in luce anche nel circuito maggiore. 10:16 I Mondiali si sono conclusi da pochi giorni e l’ultima gara è stata proprio una 50km, probabilmente anche a causa di una programmazione non eccellente oggi alcuni big del circuito non saranno al via. 10:13 Nel tempio dello sci di fondo è tutto ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:31 PARTITI! 10:29 E’ tutto pronto per il via! 10.27 Assenze dell’ultimo minuto Moch e Lapierre. 10:25 Saranno appena 37 i fondisti al via, e pensate ben undici sono della nazione di casa. 10:22 La Norvegia è pronta a monopolizzare il podio e non solo, i padroni di casa hanno una vera e propria corazzata, tra cui spiccano i nomi di Klaebo, Golberg, Holund, Kruger, Toenseth, solo per citarne alcuni. 10:19 L’Italia schiererà solo Lorenzo Romano, che dopo gli ottimi risultati in OPA Cup avrà modo di mettersi in luce anche nel circuito maggiore. 10:16 I Mondiali si sono conclusi da pochi giorni e l’ultima gara è stata proprio una 50km, probabilmente anche a causa di una programmazione non eccellente oggi alcuni big del circuito non saranno al via. 10:13 Nel tempio dello sci diè tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: Mikaela #Shiffrin subito a caccia del successo n° 87 - - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: LIVE STREAMING - Coppa Italia Rode: dalle 9.00 segui la diretta dell'individuale in tecnica classica da Falcade https://t.… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: gli azzurri possono stupire attesa per Della Vite - #alpino… - FondoItalia : LIVE STREAMING - Coppa Italia Rode: dalle 9.00 segui la diretta dell'individuale in tecnica classica da Falcade - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: Shiffrin può subito staccare Stenmark, i pettorali di partenza -