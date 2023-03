LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo Holmenkollen 2023 in DIRETTA: norvegesi al comando, Romano nella pancia del gruppo (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:20 Fatica leggermente Parisse, visto il campo partenti una top10 era un obiettivo concreto per il transalpino. 11:17 Questa volta lo sprint va a Klaebo, Golberg ancora ottimo secondo. Otto norvegesi nei dieci. 11:14 Come orami spesso accade, complice anche l’assenza dei russi, le 50km si decidono sempre dai 45km in avanti, nessuno ha interesse ad attaccare prima e sulla carta questa strategia dovrebbe favorire atleti come Klaebo. 11:11 Secondo giro completato, ancora nessuno dei big cambia gli sci. 11:08 A fare il ritmo sempre Golberg, Krueger e Klaebo, questi tre sulla carta sono i principali favoriti per la vittoria. 11:05 Primi 13.3km percorsi in 31:24.9, in proiezione si dovrebbe chiudere 10-15 minuti al di sotto delle due ore. 11:02 Si staccano anche Berglund, Andersson, Boegl, Rojo, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:20 Fatica leggermente Parisse, visto il campo partenti una top10 era un obiettivo concreto per il transalpino. 11:17 Questa volta lo sprint va a Klaebo, Golberg ancora ottimo secondo. Ottonei dieci. 11:14 Come orami spesso accade, complice anche l’assenza dei russi, le 50km si decidono sempre dai 45km in avanti, nessuno ha interesse ad attaccare prima e sulla carta questa strategia dovrebbe favorire atleti come Klaebo. 11:11 Secondo giro completato, ancora nessuno dei big cambia gli sci. 11:08 A fare il ritmo sempre Golberg, Krueger e Klaebo, questi tre sulla carta sono i principali favoriti per la vittoria. 11:05 Primi 13.3km percorsi in 31:24.9, in proiezione si dovrebbe chiudere 10-15 minuti al di sotto delle due ore. 11:02 Si staccano anche Berglund, Andersson, Boegl, Rojo, ...

