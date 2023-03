LIVE – Sci alpino, slalom femminile Are 2023 (DIRETTA) (Di sabato 11 marzo 2023) La DIRETTA testuale dello slalom femminile di Are 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno sei le azzurre al cancelletto di partenza: Marta Rossetti, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Vera Tschurtschenthaler, Anita Gulli e Lucrezia Lorenzi. Appuntamento questa mattina a partire dalle ore 10.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 10:34 – Dietro Petra Vlhova, ben +1.21 dalla Holdener. 10:32 – Anna Bucik perde già 64 centesimi dalla svizzera. 10:31 – Wendy Holdener ferma il cronometro a 51.87. 10:25 – Buongiorno a tutti, amici di ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Latestuale dellodi Are, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Saranno sei le azzurre al cancelletto di partenza: Marta Rossetti, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Vera Tschurtschenthaler, Anita Gulli e Lucrezia Lorenzi. Appuntamento questa mattina a partire dalle ore 10.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 10:34 – Dietro Petra Vlhova, ben +1.21 dalla Holdener. 10:32 – Anna Bucik perde già 64 centesimi dalla svizzera. 10:31 – Wendy Holdener ferma il cronometro a 51.87. 10:25 – Buongiorno a tutti, amici di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: Mikaela #Shiffrin subito a caccia del successo n° 87 - - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: LIVE STREAMING - Coppa Italia Rode: dalle 9.00 segui la diretta dell'individuale in tecnica classica da Falcade https://t.… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: gli azzurri possono stupire attesa per Della Vite - #alpino… - FondoItalia : LIVE STREAMING - Coppa Italia Rode: dalle 9.00 segui la diretta dell'individuale in tecnica classica da Falcade - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: Shiffrin può subito staccare Stenmark, i pettorali di partenza -