LIVE Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: scatta la seconda manche, a breve Anita Gulli e Marta Rossetti (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 13.30 SI PARTE! scatta LA seconda manche DELLO Slalom! Jessica Hilzinger è sul tracciato 13.28 Pochi istanti e si parte! Il meteo sulla pista svedese parla di sole pieno e temperatura di -3°. Neve compatta. 13.25 Per l'Italia ancora una prova amara tra i pali stretti. Delle 6 azzurre al via solamente in due hanno centrato il pass per la seconda manche: 27a Marta Rossetti e 29a Anita Gulli. Davvero troppo poco per la squadra italiana di sci… 13.22 Si gareggia sulla pista denominata "Olympia" che presenta 67 porte e 65 curve.

