LIVE Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin fa la storia! 87° successo della sua carriera! 14.21 Mikaela Shiffrin precede per 92 centesimi Wendy Holdener, quindi completa il podio Anna Swenn Larsson a 95. Quarta Paula Moltzan a 1.54, quinta Laurence St-Germain a 1.59. Sesta Lena Duerr a 2.03, settima Melaine Meillard a 2.18, ottava Leona Popovic a 2.43, nona Ana Bucik a 2.47, decima Cornelia Oehlund a 2.50. Le italiane: 19a Marta Rossetti a 3.30, 27a Anita Gulli a 11.56. 14.19 Mikaela Shiffrin parte e, da 94 centesimi, si porta a 98 di vantaggio. La statunitense arriva a metà pista con 85 centesimi, prova a gestire il suo ampio margine. Diventano poi 60, quindi arriva al traguardo ed è primaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!! 92 centesimi su Holdener!!!!!!!!! VITTORIA NUMERO 87!!!!!!!!!!!!! LA STORIA è SCRITTA!!!!!!!!!!!!!

