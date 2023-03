LIVE Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin fa il vuoto, a breve le italiane (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 11.21 La britannica Charlie Guest esce di scena a metà pista dopo un avvio tutto sommato regolare. Al via ora la nostra Lara Delle Mea. 11.20 La svizzera Melanie Meillard è 14a a 2.31 dopo una prima fase di gara di alto LIVEllo. Tocca ora alla britannica Charlie Guest. 11.19 La norvegese Krisin Lysdahl non va oltre la 29a posizione a 4.07. Al via ora la svizzera Melanie Meillard. 11.18 Con il numero 31 la nostra Marta Rossetti inizia con soli 20 centesimi al primo intermedio, quindi a metà pista diventano 1.27. Nel finale continua a perdere parecchio e finisce 22a a 2.93. Parte ora la norvegese Kristin Lysdahl. 11.16 CLASSIFICA PROVVISORIA ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 11.21 La britannica Charlie Guest esce di scena a metà pista dopo un avvio tutto sommato regolare. Al via ora la nostra Lara Delle Mea. 11.20 La svizzera Melanie Meillard è 14a a 2.31 dopo una prima fase di gara di altollo. Tocca ora alla britannica Charlie Guest. 11.19 La norvegese Krisin Lysdahl non va oltre la 29a posizione a 4.07. Al via ora la svizzera Melanie Meillard. 11.18 Con il numero 31 la nostra Marta Rossetti inizia con soli 20 centesimi al primo intermedio, quindi a metà pista diventano 1.27. Nel finale continua a perdere parecchio e finisce 22a a 2.93. Parte ora la norvegese Kristin Lysdahl. 11.16 CLASSIFICA PROVVISORIA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: Mikaela #Shiffrin subito a caccia del successo n° 87 - - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: LIVE STREAMING - Coppa Italia Rode: dalle 9.00 segui la diretta dell'individuale in tecnica classica da Falcade https://t.… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: gli azzurri possono stupire attesa per Della Vite - #alpino… - FondoItalia : LIVE STREAMING - Coppa Italia Rode: dalle 9.00 segui la diretta dell'individuale in tecnica classica da Falcade - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: Shiffrin può subito staccare Stenmark, i pettorali di partenza -