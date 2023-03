LIVE Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin domina davanti a Swenn Larsson e Holdener (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 11.04 CLASSIFICA PROVVISORIA Slalom 1 Mikaela Shiffrin USA 50:93 2 Anna Swenn Larsson Sve +0.69 3 Wendy Holdener Svi +0.94 4 Hanna Aronsson Elfman Sve +1.22 5 Paula Moltzan USA +1.25 6 Laurence St-Germain Can +1.49 7 Ana Bucik Slo +1.58 8 Lena Duerr Ger +1.62 9 Sara Hector Sve +1.98 10Mina Fuerst Holtmann Nor +2.01 11.02 L’austriaca Katharina Huber inizia con 47 centesimi di ritardo che moltiplica poi metro dopo metro, concludendo solamente 20a a 3.28, ultima. Parte la svizzera Camille Rast. 11.01 La norvegese Maria Therese Tviberg arranca lungo tutto il percorso e non va oltre ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 11.04 CLASSIFICA PROVVISORIAUSA 50:93 2 AnnaSve +0.69 3 WendySvi +0.94 4 Hanna Aronsson Elfman Sve +1.22 5 Paula Moltzan USA +1.25 6 Laurence St-Germain Can +1.49 7 Ana Bucik Slo +1.58 8 Lena Duerr Ger +1.62 9 Sara Hector Sve +1.98 10Mina Fuerst Holtmann Nor +2.01 11.02 L’austriaca Katharina Huber inizia con 47 centesimi di ritardo che moltiplica poi metro dopo metro, concludendo solamente 20a a 3.28, ultima. Parte la svizzera Camille Rast. 11.01 La norvegese Maria Therese Tviberg arranca lungo tutto il percorso e non va oltre ...

