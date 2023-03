LIVE Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: Marta Rossetti prende il comando, Anita Gulli sbaglia pesantemente (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Nicole Good vola! Mezzo secondo di vantaggio a metà pista su Stoffel, quindi chiude a comando in 1:44.49 con 26 centesimi di margine e un finale non eccezionale. Al cancelletto ora la canadese Ali Nullmeyer che ha 3 centesimi sulla svizzera. 13.39 Elena Stoffel passa a 19 centesimi di vantaggio al primo intermedio, quindi perde tutto a metà pista. Torna a guadagnare dopo il muro e chiude prima in 1:44.75 con 32 centesimi su Rossetti. Al via un’altra elvetica: Nicole Good che vanta lo stesso tempo della connazionale. 13.38 Maria Therese Tviberg a sua volta aumenta il suo vantaggio nella parte alta, quindi si conferma a metà pista con 21 centesimi. Nel finale lascia quasi tutto e si gioca il primo posto fino all’ultimo metro. Anzi no. sbaglia ed è ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Nicole Good vola! Mezzo secondo di vantaggio a metà pista su Stoffel, quindi chiude ain 1:44.49 con 26 centesimi di margine e un finale non eccezionale. Al cancelletto ora la canadese Ali Nullmeyer che ha 3 centesimi sulla svizzera. 13.39 Elena Stoffel passa a 19 centesimi di vantaggio al primo intermedio, quindi perde tutto a metà pista. Torna a guadagnare dopo il muro e chiude prima in 1:44.75 con 32 centesimi su. Al via un’altra elvetica: Nicole Good che vanta lo stesso tempo della connazionale. 13.38 Maria Therese Tviberg a sua volta aumenta il suo vantaggio nella parte alta, quindi si conferma a metà pista con 21 centesimi. Nel finale lascia quasi tutto e si gioca il primo posto fino all’ultimo metro. Anzi no.ed è ...

