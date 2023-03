LIVE Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: inizia la gara, tutte a caccia di Mikaela Shiffrin! (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 10.31 Wendy Holdener mette in mostra una tracciatura filante in alto, quindi nel tratto centrale maggiore ampiezza delle curve, chiude in 51.87, al via ora Ana Bucik (Slo). 10.30 SI PARTE! SCATTA LA PRIMA MANCHE DELLO Slalom! Wendy Holdener è sul tracciato! 10.28 Pochi istanti e si parte! Il meteo sulla pista svedese parla di sole pieno, temperatura di -6 gradi e neve compatta. 10.26 Per l’Italia saranno al cancelletto di partenza: Lara Della Mea (pettorale 35), Marta Rossetti (31), Martina Peterlini (40), Anita Gulli (49), Vera Tschurtschenthaler (47) e Lucrezia Lorenzi (51). 10.23 Si gareggia sulla pista denominata “Olympia” che presenta 67 porte e 65 curve. ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 10.31 Wendy Holdener mette in mostra una tracciatura filante in alto, quindi nel tratto centrale maggiore ampiezza delle curve, chiude in 51.87, al via ora Ana Bucik (Slo). 10.30 SI PARTE! SCATTA LA PRIMA MANCHE DELLO! Wendy Holdener è sul tracciato! 10.28 Pochi istanti e si parte! Il meteo sulla pista svedese parla di sole pieno, temperatura di -6 gradi e neve compatta. 10.26 Per l’Italia saranno al cancelletto di partenza: Lara Della Mea (pettorale 35), Marta Rossetti (31), Martina Peterlini (40), Anita Gulli (49), Vera Tschurtschenthaler (47) e Lucrezia Lorenzi (51). 10.23 Si gareggia sulla pista denominata “Olympia” che presenta 67 porte e 65 curve. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: Mikaela #Shiffrin subito a caccia del successo n° 87 - - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: LIVE STREAMING - Coppa Italia Rode: dalle 9.00 segui la diretta dell'individuale in tecnica classica da Falcade https://t.… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: gli azzurri possono stupire attesa per Della Vite - #alpino… - FondoItalia : LIVE STREAMING - Coppa Italia Rode: dalle 9.00 segui la diretta dell'individuale in tecnica classica da Falcade - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Are 2023 in DIRETTA: Shiffrin può subito staccare Stenmark, i pettorali di partenza -