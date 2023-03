LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: Odermatt vuole la coppa di specialità, l’Italia cerca la top 10 (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E ALLE 13.30 9.15: I due sulla Podkoren, quindi, assumono ulteriore valore, con lo svizzero che cercherà di chiudere i conti prima dell’ultima gara tra le porte larghe di Soldeu. Difficile che altri possano entrare nella partita anche se i margini in teoria ci sono. 9.12: Per quanto riguarda la coppa del Mondo di Gigante, invece, la questione è decisamente meno delineata. Lo svizzero è al comando con 540 punti, ma al suo inseguimento c’è Henrik Kristoffersen a quota 440. Si fa presto a fare i conti. 100 punti di distacco con 3 giganti ancora da disputare. 9.09: Il rosso-crociato, infatti, veleggia a quota 1626 punti contro i 1240 dell’unico rivale credibile, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E ALLE 13.30 9.15: I due sulla Podkoren, quindi, assumono ulteriore valore, con lo svizzero che cercherà di chiudere i conti prima dell’ultima gara tra le porte larghe di Soldeu. Difficile che altri possano entrare nella partita anche se i margini in teoria ci sono. 9.12: Per quanto riguarda ladel Mondo di, invece, la questione è decisamente meno delineata. Lo svizzero è al comando con 540 punti, ma al suo inseguimento c’è Henrik Kristoffersen a quota 440. Si fa presto a fare i conti. 100 punti di distacco con 3 giganti ancora da disputare. 9.09: Il rosso-crociato, infatti, veleggia a quota 1626 punti contro i 1240 dell’unico rivale credibile, ...

