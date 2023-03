LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: Odermatt primo. Della Vite e De Aliprandini per la rimonta! Seconda manche dalle 12.30 (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E ALLE 13.30 10.40: Gara interrotta per la rottura di un palo. Mancano 13 atleti al traguardo 10.37: Non ci sono inserimenti fra i primi 30 con le ultime discese. Mancano 16 atleti al via, tra cui gli azzurri Hofer e Kastlunger. Borsotti è 27mo 10.35: E’ eliminato l’azzurro Vinatzer che commette uno dei suoi errori, si ferma, riparte e chiude con 8?12 di ritardo 10.35: Solheim fuori dai 30, ora Vinatzer 10.34: BRAVISSIMO ZINGERLE! L’azzurro si inserisce addirittura in 18ma posizione con un ritardo di 2?60 e sarà nella Seconda manche 10.32: Anche il canadese Jordan è dietro a Borsotti, 29mo, lo sloveno Hadalin è 28mo a 3?66. Ora Zingerle 10.31: Anche l’olandese ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E ALLE 13.30 10.40: Gara interrotta per la rottura di un palo. Mancano 13 atleti al traguardo 10.37: Non ci sono inserimenti fra i primi 30 con le ultime discese. Mancano 16 atleti al via, tra cui gli azzurri Hofer e Kastlunger. Borsotti è 27mo 10.35: E’ eliminato l’azzurro Vinatzer che commette uno dei suoi errori, si ferma, riparte e chiude con 8?12 di ritardo 10.35: Solheim fuori dai 30, ora Vinatzer 10.34: BRAVISSIMO ZINGERLE! L’azzurro si inserisce addirittura in 18ma posizione con un ritardo di 2?60 e sarà nella10.32: Anche il canadese Jordan è dietro a Borsotti, 29mo, lo sloveno Hadalin è 28mo a 3?66. Ora Zingerle 10.31: Anche l’olandese ...

