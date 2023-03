LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: dominio Odermatt, Kranjec secondo. Della Vite sbaglia ed è lontano (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E ALLE 13.30 10.00: Ritardo pesante per il canadese Read che subisce un distacco di 3?01 da Odermatt e va in 16ma posizione. Ora Faivre 9.58: Tanti errori per De Aliprandini nel finale ed è 13mo a 2?07 dalla testa. Si inserisce al 13mo posto e dovrebbe essere al via nella seconda manche. Ora Read 9.57: De Aliprandini all’intermedio ha 15 centesimi di ritardo 9.56. Questa la classifica dopo le prime 15 discese. Tra poco De Aliprandini: 1 Odermatt Marco SUI 1:07.60 2 Kranjec Zan SLO 1:08.13 +0.53 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:08.14 +0.54 4 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:08.25 +0.65 5 PINTURAULT Alexis FRA 1:08.40 +0.80 6 SCHWARZ Marco AUT 1:08.54 +0.94 7 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E ALLE 13.30 10.00: Ritardo pesante per il canadese Read che subisce un distacco di 3?01 dae va in 16ma posizione. Ora Faivre 9.58: Tanti errori per De Aliprandini nel finale ed è 13mo a 2?07 dalla testa. Si inserisce al 13mo posto e dovrebbe essere al via nella seconda manche. Ora Read 9.57: De Aliprandini all’intermedio ha 15 centesimi di ritardo 9.56. Questa la classifica dopo le prime 15 discese. Tra poco De Aliprandini: 1Marco SUI 1:07.60 2Zan SLO 1:08.13 +0.53 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:08.14 +0.54 4 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:08.25 +0.65 5 PINTURAULT Alexis FRA 1:08.40 +0.80 6 SCHWARZ Marco AUT 1:08.54 +0.94 7 ...

