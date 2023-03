LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: Della Vite punta la prima top 10! Odermatt vuole vittoria e Coppa (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E ALLE 13.30 LA CRONACA Della prima MANCHE 12.59: Il miglior De Aliprandini Della stagione!!! E’ primo con mezzo secondo di vantaggio! Preciso e determinato l’azzurro che potrebbe prendersi un posto nella finale di Soldeu. Ora Windingstad 12.58: All’intermedio De Aliprandini ha 77 centesimi di vantaggio 12.57: E’ secondo l’austriaco Haaser con un ritardo di 19 centesimi, tutti persi nell’ultimo tratto. Ora De Aliprandini 12.56: Haaser all’intermedio ha 11 centesimi di vantaggio 12.56: Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1 RADAMUS River USA 2:19.29 2 HADALIN Stefan SLO 2:19.67 +0.38 3 ZINGERLE Hannes ITA 2:19.71 +0.42 4 FEURSTEIN Patrick AUT 2:20.02 +0.73 5 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E ALLE 13.30 LA CRONACAMANCHE 12.59: Il miglior De Aliprandinistagione!!! E’ primo con mezzo secondo di vantaggio! Preciso e determinato l’azzurro che potrebbe prendersi un posto nella finale di Soldeu. Ora Windingstad 12.58: All’intermedio De Aliprandini ha 77 centesimi di vantaggio 12.57: E’ secondo l’austriaco Haaser con un ritardo di 19 centesimi, tutti persi nell’ultimo tratto. Ora De Aliprandini 12.56: Haaser all’intermedio ha 11 centesimi di vantaggio 12.56: Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1 RADAMUS River USA 2:19.29 2 HADALIN Stefan SLO 2:19.67 +0.38 3 ZINGERLE Hannes ITA 2:19.71 +0.42 4 FEURSTEIN Patrick AUT 2:20.02 +0.73 5 ...

