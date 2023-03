LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2023 in DIRETTA: Della Vite e Zingerle puntano la top 10! Odermatt vuole vittoria e Coppa (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E ALLE 13.30 LA CRONACA Della PRIMA MANCHE 12.15: Luca De Aliprandini è 14° a 2?07 dal capoclassifica. Gran prova di Hannes Zingerle, che con il 45 si inserisce al 18° posto a 2?60, mentre è 27° a 3?57 Giovanni Borsotti. 12.12: Sesto a 94 centesimi l’austriaco Marco Schwarz, poi a 1?14 c’è lo svizzero Loic Meillard. Segue il norvegese Lucas Braathen, che nel finale perde davvero tanto e finisce a 1?23. A completare la top ten l’altro elvetico Gino Caviezel, a 1?29, e Filippo Della Vite. Il classe 2001 è decimo in virtù di una prima parte da top 3 e di una seconda nella quale commette due brutti errori che lo spediscono a 1?78 da ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E ALLE 13.30 LA CRONACAPRIMA MANCHE 12.15: Luca De Aliprandini è 14° a 2?07 dal capoclassifica. Gran prova di Hannes, che con il 45 si inserisce al 18° posto a 2?60, mentre è 27° a 3?57 Giovanni Borsotti. 12.12: Sesto a 94 centesimi l’austriaco Marco Schwarz, poi a 1?14 c’è lo svizzero Loic Meillard. Segue il norvegese Lucas Braathen, che nel finale perde davvero tanto e finisce a 1?23. A completare la top ten l’altro elvetico Gino Caviezel, a 1?29, e Filippo. Il classe 2001 è decimo in virtù di una prima parte da top 3 e di una seconda nella quale commette due brutti errori che lo spediscono a 1?78 da ...

