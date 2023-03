LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vince ancora Tadej Pogacar consolidando la maglia gialla! (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA Parigi-Nizza LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO Perché è stata cancellata la sesta tappa? 14.59 Arrivano alla spicciolata i corridori: davvero un’ascesa durissima quella del Col de la Couillole. 14.58 Settima vittoria dall’inizio dell’anno per Tadej Pogacar: ha iniziato con il botto il 2023. 14.57 vince SEMPRE Tadej Pogacar! E’ partito ai 200 metri e ha seminato Gaudu e Vingegaard. 14.56 PROVA L’ANTICIPO VINGEGAARD, MA PASSA Pogacar! Lo sloveno ha staccato gli altri due! 14.55 Da dietro intanto si avvantaggia Yates che stacca la ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO Perché è stata cancellata la sesta? 14.59 Arrivano alla spicciolata i corridori: davvero un’ascesa durissima quella del Col de la Couillole. 14.58 Settima vittoria dall’inizio dell’anno per: ha iniziato con il botto il. 14.57SEMPRE! E’ partito ai 200 metri e ha seminato Gaudu e Vingegaard. 14.56 PROVA L’ANTICIPO VINGEGAARD, MA PASSA! Lo sloveno ha staccato gli altri due! 14.55 Da dietro intanto si avvantaggia Yates che stacca la ...

