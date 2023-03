LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: grande andatura di Foss per Vingegaard, selezione in gruppo (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA Parigi-Nizza LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO Perché è stata cancellata la sesta tappa? 14.31 Ripreso anche Goossens, ancora Vingegaard non attacca, ma a breve potrebbe arrivare il momento. 14.29 Javier Romo si stacca da Goossens e viene ripreso dal gruppo. 14.27 10 chilometri all’arrivo! 14.26 Quasi ripresi i battistrada, dal gruppo si staccano anche Ion Izagirre e Bob Jungels. 14.24 Sta facendo un lavoro enorme Tobias Foss che ha allungato il gruppo Maglia Gialla e ha fatto una notevole selezione. 14.23 Meno di 40 secondi il vantaggio rimasto ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO Perché è stata cancellata la sesta? 14.31 Ripreso anche Goossens, ancoranon attacca, ma a breve potrebbe arrivare il momento. 14.29 Javier Romo si stacca da Goossens e viene ripreso dal. 14.27 10 chilometri all’arrivo! 14.26 Quasi ripresi i battistrada, dalsi staccano anche Ion Izagirre e Bob Jungels. 14.24 Sta facendo un lavoro enorme Tobiasche ha allungato ilMaglia Gialla e ha fatto una notevole. 14.23 Meno di 40 secondi il vantaggio rimasto ...

