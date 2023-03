LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: diciannove corridori in fuga con 2? di margine sul gruppo, 80 km al traguardo (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA Parigi-Nizza LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO Perché è stata cancellata la sesta tappa? 12:50 Sia i battistrada sia il plotone sono in picchiata verso Puget-Theniers, dove poco dopo dovranno affrontare i due strappi di Villar-sur-Var e Tournefort. 12:47 Riuscirà Gaudu ad impensierire Tadej Pogacar? Si riscatterà Vingegaard? Due domande alle quali avremo risposta tra poco più di sessanta chilometri, quando il gruppo inizierà l’ultima salita: il Col de la Couillole, 15.8 chilometri al 7.3%. 12:44 Ecco uno scatto anche del gruppo sulla Cote de Tourette-du-Chateau, con gli uomini della UAE Team Emirates a fare ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO Perché è stata cancellata la sesta? 12:50 Sia i battistrada sia il plotone sono in picchiata verso Puget-Theniers, dove poco dopo dovranno affrontare i due strappi di Villar-sur-Var e Tournefort. 12:47 Riuscirà Gaudu ad impensierire Tadej Pogacar? Si riscatterà Vingegaard? Due domande alle quali avremo risposta tra poco più di sessanta chilometri, quando ilinizierà l’ultima salita: il Col de la Couillole, 15.8 chilometri al 7.3%. 12:44 Ecco uno scatto anche delsulla Cote de Tourette-du-Chateau, con gli uomini della UAE Team Emirates a fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2023 tappa di oggi in DIRETTA: partenza a velocità folle gruppo ancora compatto a 120 km dall’arr… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI/2 ?????? Fondo, Coppa del Mondo 10h30 50km U di Oslo - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 10:30 per seguire in diretta la settima tappa della #ParisNice, che propone oggi un impegnativo a… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ????? 10h00 G D Are, prima manche - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 11:40 per vivere in diretta integrale assieme a noi la sesta tappa della #ParisNice -