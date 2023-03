LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: comincia il Col de la Couillole, gruppo a 1’30” dai battistrada (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA Parigi-Nizza LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO Perché è stata cancellata la sesta tappa? 14.15 Da soli al comando Kobe Goossens e Javier Romo, mentre viene segnalato il ritiro di Thomas De Gendt a seguito della caduta. 14.14 Rimane solo Tobias Foss al servizio di Vingegaard: il danese si sta sacrificando. 14.13 comincia la salita del Col de la Couillole. 14.11 Accelera ancora il gruppo che si riporta a 1’30” dalla fuga. 14.09 L’ultimo arrivo sul Col de la Couillole della Parigi-Nizza risale al 2017 con la vittoria di Richie Porte ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO Perché è stata cancellata la sesta? 14.15 Da soli al comando Kobe Goossens e Javier Romo, mentre viene segnalato il ritiro di Thomas De Gendt a seguito della caduta. 14.14 Rimane solo Tobias Foss al servizio di Vingegaard: il danese si sta sacrificando. 14.13la salita del Col de la. 14.11 Accelera ancora ilche si riporta a” dalla fuga. 14.09 L’ultimo arrivo sul Col de ladellarisale al 2017 con la vittoria di Richie Porte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2023 tappa di oggi in DIRETTA: partenza a velocità folle gruppo ancora compatto a 120 km dall’arr… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI/2 ?????? Fondo, Coppa del Mondo 10h30 50km U di Oslo - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 10:30 per seguire in diretta la settima tappa della #ParisNice, che propone oggi un impegnativo a… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ????? 10h00 G D Are, prima manche - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 11:40 per vivere in diretta integrale assieme a noi la sesta tappa della #ParisNice -