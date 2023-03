LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: cinque fuggitivi, vantaggio di 2’30” sul gruppo. 20 km all’arrivo (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA Parigi-Nizza LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO Perché è stata cancellata la sesta tappa? 14.01 Siamo esattamente a tre ore di corsa, coperti più di 120 chilometri. 13.59 Questi cinque battistrada hanno una quarantina di secondi di margine sui più immediati inseguitori. 13.57 Sono cinque i corridori in testa alla corsa: Kobe Goossens, Pascal Eenkhoorn, Nils Politt, Jérémy Cabot e Javier Romo. 13.55 Il vantaggio dei fuggitivi è tornato a crescere sopra i due minuti: il gruppo si è preso qualche attimo di pausa prima dell’ascesa al Col de la Couillole. 13.53 C’era ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO Perché è stata cancellata la sesta? 14.01 Siamo esattamente a tre ore di corsa, coperti più di 120 chilometri. 13.59 Questibattistrada hanno una quarantina di secondi di margine sui più immediati inseguitori. 13.57 Sonoi corridori in testa alla corsa: Kobe Goossens, Pascal Eenkhoorn, Nils Politt, Jérémy Cabot e Javier Romo. 13.55 Ildeiè tornato a crescere sopra i due minuti: ilsi è preso qualche attimo di pausa prima dell’ascesa al Col de la Couillole. 13.53 C’era ...

