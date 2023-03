LIVE Napoli-Atalanta 2-0 | Rrahmani raddoppia dopo la perla di Kvaratskhelia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Serie A: in campo Napoli-Atalanta 2-0 LIVE: Spalletti: 'Scudetto? Se ne parlerà quando non ci potranno più raggiun… - ItalyNowadays : Serie A: in campo Napoli-Atalanta 2-0 LIVE. #Sport - napolipiucom : LIVE Napoli-Atalanta 2-0. Raddoppio di Rrahmani: il Maradona canta 'E se ne va la capolista' #calcio #formazioni… - glooit : Serie A: in campo Napoli-Atalanta 2-0 LIVE leggi su Gloo - Noure071 : ??Crystal Palace vs Manchester City -

Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona, Atalanta esi affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A ...In campionato, invece, sono riusciti a battere la capolistaal 'Maradona', prima non era mai successo, e a conquistare la terza vittoria consecutiva che li ha lanciati al terzo posto in ...FORMAZIONI UFFICIALI- ATALANTA(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. SpallettiATALANTA (3 - 4 - 1 ...

Napoli - Atalanta 2-0: Cronaca in diretta Live Virgilio Sport

Gentili lettori di 100x100Napoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Atalanta, gara valida per la 26 giornata del campionato di Serie A. 77 ...Per la truppa di Sarri è arrivata una settimana fa l’affermazione al Maradona di Napoli cui però ha fatto seguito un tonfo casalingo in Conference League. Una vittoria stasera proietterebbe i ...