LIVE Napoli-Atalanta 0-0 | fuori Hojlund | Musso para su Osimhen

FORMAZIONI UFFICIALI- ATALANTA(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. SpallettiATALANTA (3 - 4 - 1 ...Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona, Atalanta esi affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A ...L'arbitro A dirigere la gara sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Pasquale Capaldo die Emanuele Prenna di Molfetta; quarto uomo Antonio Giua di Olbia. Al ...

43' - Non ce la fa Djimsiti, cambio forzato per l'Atalanta: al suo posto entra Demiral. 42' - Il gioco si ferma per un problema fisico per il centrale della Dea Djimsiti. 41' - POLITANO! Altra grande ...41' - POLITANO! Altra grande occasione per il Napoli, pallone sanguinoso perso da Maehle che tenta un dribbling su Kvaratskhelia nella propria area di rigore. Recupera e calcia Politano trovando la re ...