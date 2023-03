LIVE MotoGP, Test Portimao 2023 in DIRETTA: tempo monstre per Pecco Bagnaia (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1: 1 1 F. Bagnaia 1:40.551 2 10 L. MARINI +0.150 3 88 M. OLIVEIRA +0.594 4 20 F. QUARTARARO +0.684 5 93 M. MARQUEZ +0.787 6 41 A. ESPARGARO +0.804 7 89 J. MARTIN +0.830 8 73 A. MARQUEZ +0.849 9 5 J. ZARCO +1.040 10 21 F. MORBIDELLI +1.208 11.27 Non c’è pace in questi Test di Portimao, come Testimonia il video tweettato da Honda: No quiet Saturday mornings here #PortimaoTest pic.twitter.com/H85tIsyuLr — Repsol Honda Team (@HRC MotoGP) March 11, 2023 11.24 1:40.551! Si migliora ulteriormente Pecco ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1: 1 1 F.1:40.551 2 10 L. MARINI +0.150 3 88 M. OIRA +0.594 4 20 F. QUARTARARO +0.684 5 93 M. MARQUEZ +0.787 6 41 A. ESPARGARO +0.804 7 89 J. MARTIN +0.830 8 73 A. MARQUEZ +0.849 9 5 J. ZARCO +1.040 10 21 F. MORBIDELLI +1.208 11.27 Non c’è pace in questidi, comeimonia il video tweettato da Honda: No quiet Saturday mornings here #pic.twitter.com/H85tIsyuLr — Repsol Honda Team (@HRC) March 11,11.24 1:40.551! Si migliora ulteriormente...

Test Portimao 2023 MotoGP, la diretta - FormulaPassion 10.15 - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati alla diretta testuale della prima giornata di prove della MotoGP sul tracciato di Portimao. Si tratta dell'ultimo test invernale ... MotoGP, test Portimao: la diretta LIVE della prima giornata in Portogallo Il Mondiale MotoGP 2023 scatterà il 26 marzo con il GP del Portogallo, ma i piloti sono già arrivati a Portimao ... oggi e domani sarà possibile seguire i test con il live - blog di skysport.it dalle 10:... MotoGP test Portimao 2023: diretta, tempi e risultati di oggi LIVE Ha inizio il weekend di collaudi in vista del motomondiale 2023. Ducati, Aprilia, Honda e Yamaha scendono in pista per ultimare i dettagli per spodestare Bagnaia. MotoGP / Diretta Test Portimao, day-1 A Portimao va in scena l'ultima sessione di test invernali della classe MotoGP. I piloti saranno impegnati in due giornate in pista, dalle 10.30 alle 18.30 ora italiana di sabato 11 e domenica 12