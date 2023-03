LIVE MotoGP | Test Portimao 2023 in DIRETTA | poker Ducati dopo le prime cinque ore | Marini al comando

Leggi su oasport

(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41 Francesco Guidotti fa il punto della situazione in casa KTM ai microfoni di Sky: “Stiamo usando il pacchettoal completo, ha dato riscontri molti positivi, adesso dobbiamo personalizzarlo sullo stile di guida dei nostri piloti. Il motore e il telaio provati sono in configurazione nuova, dobbiamo mettere tutto insieme. Miller deve ancora capire bene il potenziale della moto, Augusto Fernandez è un esordiente ma ha comunque il pacchetto completo come gli altri piloti“. 15.37 Binder, Morbidelli e Zarco gli unici piloti attualmente in pista. Splende il sole a: 24°C la temperatura dell’aria, 36°C quella dell’asfalto. 15.34 “Stiamo facendo delle prove comparative, sia Bagnaia sia Bastianini sono soddisfatti della moto. Convoglieremo entrambi sulla stessa carena, ...