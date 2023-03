LIVE MotoGP, Test Portimao 2023 in DIRETTA: Pecco Bagnaia torna al comando davanti a Marini e Vinales (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.03 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1 1 1 F. Bagnaia 1:38.771 2 10 L. Marini +0.234 3 12 M. VIÑALES +0.254 4 73 A. MARQUEZ +0.565 5 25 R. FERNANDEZ +0.689 6 88 M. OLIVEIRA +0.695 7 72 M. BEZZECCHI +0.837 8 49 F. DI GIANNANTONIO +0.870 9 89 J. MARTIN +0.872 10 42 A. RINS +0.875 18.00 Attenzione, si lancia Pecco Bagnaia. Record nel T1 per 97 millesimi, quindi al T2 si presenta con 212 millesimi. Il campione del mondo vola anche nel T3 con 232 millesimi, quindi chiude in 1:37.771 e migliora di 234 millesimi il tempo di Luca Marini! Che time attack per il ducatista! 17.57 Si rivede in pista Vinales, che ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1 1 1 F.1:38.771 2 10 L.+0.234 3 12 M. VIÑALES +0.254 4 73 A. MARQUEZ +0.565 5 25 R. FERNANDEZ +0.689 6 88 M. OIRA +0.695 7 72 M. BEZZECCHI +0.837 8 49 F. DI GIANNANTONIO +0.870 9 89 J. MARTIN +0.872 10 42 A. RINS +0.875 18.00 Attenzione, si lancia. Record nel T1 per 97 millesimi, quindi al T2 si presenta con 212 millesimi. Il campione del mondo vola anche nel T3 con 232 millesimi, quindi chiude in 1:37.771 e migliora di 234 millesimi il tempo di Luca! Che time attack per il ducatista! 17.57 Si rivede in pista, che ...

