LIVE MotoGP, Test Portimao 2023 in DIRETTA: Marquez si mette davanti a Bagnaia (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.19 Miglior tempo per Marc Marquez! 1:41.338, ma Bagnaia prova subito a reagire. 11.16 1:42.830 per Quartararo che sale in sesta posizione, appena dietro al compagno di squadra Morbidelli. 11.13 Tornano in pista le due Yamaha, ma non fanno registrare miglioramenti ai loro tempi. 11.10 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1: 1 1 F. Bagnaia 1:41.462 2 10 L. MARINI +0.096 3 88 M. OLIVEIRA +0.507 4 72 M. BEZZECCHI +0.797 5 21 F. MORBIDELLI +1.256 6 25 R. FERNANDEZ +1.487 7 20 F. QUARTARARO +1.879 8 42 A. RINS +2.618 9 89 J. MARTIN +2.790 10 51 M. PIRRO +4.182 11.08 In pista anche Jorge Martin, ma lo spagnolo dopo aver fatto registrare il nono tempo con il ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.19 Miglior tempo per Marc! 1:41.338, maprova subito a reagire. 11.16 1:42.830 per Quartararo che sale in sesta posizione, appena dietro al compagno di squadra Morbidelli. 11.13 Tornano in pista le due Yamaha, ma non fanno registrare miglioramenti ai loro tempi. 11.10 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1: 1 1 F.1:41.462 2 10 L. MARINI +0.096 3 88 M. OIRA +0.507 4 72 M. BEZZECCHI +0.797 5 21 F. MORBIDELLI +1.256 6 25 R. FERNANDEZ +1.487 7 20 F. QUARTARARO +1.879 8 42 A. RINS +2.618 9 89 J. MARTIN +2.790 10 51 M. PIRRO +4.182 11.08 In pista anche Jorge Martin, ma lo spagnolo dopo aver fatto registrare il nono tempo con il ...

MotoGP, test Portimao: la diretta LIVE della prima giornata in Portogallo Il Mondiale MotoGP 2023 scatterà il 26 marzo con il GP del Portogallo, ma i piloti sono già arrivati a Portimao ... oggi e domani sarà possibile seguire i test con il live - blog di skysport.it dalle 10:... MotoGP, come arrivano i piloti ai test di Portimao Il Mondiale MotoGP 2023 scatterà il 26 marzo con il GP del Portogallo, ma i piloti sono già arrivati a Portimao ... sabato 11 e domenica 12 marzo sarà possibile seguire i test con il live - blog di ... Test MotoGP a Portimao: orari, meteo e tv - FormulaPassion ... saranno solamente due le giornate di test concesse ai piloti e ai collaudatori della MotoGP per ... FormulaPassion.it garantirà ai propri lettori la copertura delle due giornate con il racconto live ... MotoGP test Portimao 2023: diretta, tempi e risultati di oggi LIVE Ha inizio il weekend di collaudi in vista del motomondiale 2023. Ducati, Aprilia, Honda e Yamaha scendono in pista per ultimare i dettagli per spodestare Bagnaia. MotoGP / Diretta Test Portimao, day-1 A Portimao va in scena l'ultima sessione di test invernali della classe MotoGP. I piloti saranno impegnati in due giornate in pista, dalle 10.30 alle 18.30 ora italiana di sabato 11 e domenica 12 ...