LIVE MotoGP | Test Portimao 2023 in DIRETTA | Marini svetta davanti a Bagnaia e a Di Giannantonio Dominio Ducati!

(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 Aleix Espargarò si migliora con l’Aprilia ed entra nella top10 provvisoria, portandosi in nona piazza a 398 millesimi dalla vetta con un crono di 1’39?946. 15.00 Mancano 3 ore e 30 minuti al termine di questa prima giornata di. 14.59 Vinales ora in pista che gira sul passo dell’1:40 alto. 14.57 Uno strapotere Ducati che asi sta confermando, dopo quanto visto a Sepang. 14.54 Facendo un piccolo bilancio di questa prima parte del turno, molto bene le Ducati. Dopo 4 ore di, ci sono tre piloti italiania tutti. A comandare Luca(Ducati Mooney VR46), che era stato il più veloce anche neidi Sepang. Alle sue spalle il campione del mondo, Francesco, ...