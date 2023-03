LIVE MotoGP | Test Portimao 2023 in DIRETTA | Luca Marini in vetta | davanti a Vinales | Alex Marquez e Bagnaia

Leggi su oasport

(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30 Mavericksi lancia per il 71° giro della sua giornata. Migliora nel T1 con 93 millesimi di ritardo, quindi record nel T2 per 25, quindi di nuovo sotto di 69 nel T3. Lo spagnolo chiude in 1:39.025 e si porta al secondo posto a soli 20 millesimi da! Risponde presente l’Aprilia! Tornano ai box, Bastianini,. 17.27prosegue nel suo forcing. Migliora ancora in ogni settore 63 millesimi al T1, 135 al T2, 124 al T3. Chiude il suo secondo giro lanciato in 1:39.005 e lima 286 millesimi al suo limite precedente! Ora il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha 331 millesimi su...