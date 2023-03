LIVE MotoGP | Test Portimao 2023 in DIRETTA | Luca Marini in vetta | davanti a Alex Marquez e Bagnaia

Leggi su oasport

(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.27prosegue nel suo forcing. Migliora ancora in ogni settore 63 millesimi al T1, 135 al T2, 124 al T3. Chiude il suo secondo giro lanciato in 1:39.005 e lima 286 millesimi al suo limite precedente! Ora il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha 331 millesimi sue 395 su Pecco. 17.24prosegue nel suo time attack. Al T1 piazza il nuovo record per 33 millesimi, al T2 si conferma per 48, quindi si presenta al T3 e migliora di 88. L’italiano chiude il suo 56° giro con il tempo di 1:39.291 e migliora ancora, con 45 millesimi su. 17.21 Si rilancia Miguel Oira. Il portoghese ...