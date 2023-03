LIVE MotoGP | Test Portimao 2023 in DIRETTA | dominio Ducati nel day-1 con Bagnaia davanti a Marini | bene anche l’Aprillia

Leggi su oasport

(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38 Si chiude qui la prima giornata didi. Grazie per la cortese attenzione torneremo domattina alle ore 10.30 per le ultime 8 ore di lavoro in pista! Grazie e buon proseguimento di serata. 18.36 Buona giornatain casa Aprilia con Vinales terzo e Aleix Espargarò 12° ma a breve distanza.Fernandez e Oira comodamente nella top10. Giornata più complicata per la Yamaha con Fabio Quartararo ottavo e Franco Morbidelli 21°. Pochi guizzi in casa Honda con Joan Mir 14° a 1.005 con caduta nel finale, proprio come Marc Marquez che finisce addirittura 19° a 1.399. 18.34 Si chiude, quindi, il primo giorno di lavoro in pista a. Per quanto visto in questo turno ...