LIVE MotoGP | Test Portimao 2023 in DIRETTA | dominio Ducati | entra nel vivo la sessione pomeridiana

CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 10 L. MARINI 1:39.548 2 1 F. BAGNAIA +0.062 3 49 F. DI GIANNANTONIO +0.093 4 89 J. MARTIN +0.095 5 12 M. VIÑALES +0.145 6 73 A. MARQUEZ +0.162 7 72 M. BEZZECCHI +0.206 8 88 M. OIRA +0.224 9 41 A. ESPARGARO +0.398 10 20 F. QUARTARARO +0.423 15.48 Di seguito la graduatoria dei piloti più attivi dopo cinque ore di: Morbidelli 59 giri Nakagami 55 Quartararo 53 Rins 52 Oira 49 Marc Marquez 48 Bagnaia 47 Pirro 46 Bezzecchi 45 Viñales 44 Augusto Fernandez 43 Marini 41

Iniziano alla grande le moto di Borgo Panigale nel weekend in Portogallo: terzo tempo per Di Giannantonio PORTIMAO - Luca Marini è il più veloce nella mattinata del primo giorno di test della MotoGP a ...Le moto di Borgo Panigale, assieme ad Aprilia, monopolizzano le prime otto posizioni dopo quattro ore della prima giornata sul circuito in Portogallo ...