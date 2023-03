LIVE MotoGP, Test Portimao 2023 in DIRETTA: Bezzecchi e Marini i primi in pista, si attendono temperature più alte (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.42 I primi piloti a scendere in pista sono quelli della Mooney VR46: Marco Bezzecchi e Luca Marini. 10.39 Curiosità anche per le Yamaha e per le Honda, in particolar modo quest’ultima con Marc Marquez che vuole tornare ad essere grande con un mezzo alla sua altezza. 10.36 Ancora nessuno in pista malgrado la pit lane sia aperta dalle 10.30: si attende che la temperatura salga per effettuare le prime sperimentazioni. 10.33 In casa Italia c’è grande curiosità anche per le prestazioni dell’Aprilia, affidata quest’anno a Maverick Vinales e Aleix Espargarò: c’è grande curiosità per sperimentare il nuovo motore. 10.30 COMINCIA LA PRIMA GIORNATA DI Test! 10.28 Vedremo subito anche Enea Bastianini al ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42 Ipiloti a scendere insono quelli della Mooney VR46: Marcoe Luca. 10.39 Curiosità anche per le Yamaha e per le Honda, in particolar modo quest’ultima con Marc Marquez che vuole tornare ad essere grande con un mezzo alla suazza. 10.36 Ancora nessuno inmalgrado la pit lane sia aperta dalle 10.30: si attende che la temperatura salga per effettuare le prime sperimentazioni. 10.33 In casa Italia c’è grande curiosità anche per le prestazioni dell’Aprilia, affidata quest’anno a Maverick Vinales e Aleix Espargarò: c’è grande curiosità per sperimentare il nuovo motore. 10.30 COMINCIA LA PRIMA GIORNATA DI! 10.28 Vedremo subito anche Enea Bastianini al ...

