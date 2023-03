LIVE MotoGP, Test Portimao 2023 in DIRETTA: Bagnaia in testa davanti a Marini, subito grande Italia (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.05 Le Yamaha in questo momento occupano la quinta posizione con Franco Morbidelli e la settima con Fabio Quartararo. Bagnaia è rientrato ai box. 11.02 Balza nuovamente davanti Bagnaia! 1:41.462 per il pilota Ducati che abbassa di 96 millesimi il tempo di Marini. 10.59 Si migliora ulteriormente Luca Marini! 1:41.558, appena davanti a Bagnaia. 10.56 Primi giri anche per il campione del mondo, Pecco Bagnaia. Il torinese della Ducati vola in Testa con il crono di 1:41.894. 10.53 Si avvicina l’ingresso in pista di Marc Marquez come conferma la Honda tramite i suoi profili social: Ready to Test. ? pic.twitter.com/aM7lucXfIr — Repsol Honda Team ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.05 Le Yamaha in questo momento occupano la quinta posizione con Franco Morbidelli e la settima con Fabio Quartararo.è rientrato ai box. 11.02 Balza nuovamente! 1:41.462 per il pilota Ducati che abbassa di 96 millesimi il tempo di. 10.59 Si migliora ulteriormente Luca! 1:41.558, appena. 10.56 Primi giri anche per il campione del mondo, Pecco. Il torinese della Ducati vola ina con il crono di 1:41.894. 10.53 Si avvicina l’ingresso in pista di Marc Marquez come conferma la Honda tramite i suoi profili social: Ready to. ? pic.twitter.com/aM7lucXfIr — Repsol Honda Team ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : #MotoGP / Tempo di test pre-stagione a Portimao, seguiteli con noi in diretta - paoloangeloRF : Portimao, la prima giornata di test LIVE - gensan2525 : RT @gponedotcom: Per i piloti della MotoGP ultimi due giorni di prove prima dell'inizio della stagione. Tempi, foto, notizie e curiosità di… - sportli26181512 : MotoGP, test Portimao: la diretta LIVE della prima giornata in Portogallo: Il Mondiale MotoGP 2023 scatterà il 26 m… - gponedotcom : Per i piloti della MotoGP ultimi due giorni di prove prima dell'inizio della stagione. Tempi, foto, notizie e curio… -