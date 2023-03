LIVE MotoGP | Test Portimao 2023 in DIRETTA | Alex Marquez si porta al comando | poi Bagnaia | Oliveira | Marini e Bezzecchi

Leggi su oasport

(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.06prova subito un altro time attack, ma non migliora. Il suo ex compagno di team Takaaki Nakagami, invece, cade in curva 13. Tutto ok per il nipponico. Ilprosegue senza stop. 17.03vola al! Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha fatto segnare 1:39.336 con 64 millesimi sue si è messo al primo posto! 17.00 Mancano 90 minuti al termine del Day-1! 16.59 Oira vola in seconda piazza con l’Aprilia a soli 66 millesimi dal miglior crono di! 4°a 208 e 7° Rins a 246 millesimi da Pecco. 16.57 Fase calda del pomeriggio a, con tanti piloti che montano gomma ...