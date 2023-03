LIVE Juventus-Inter Women 1-0, Gunnarsdottir firma il vantaggio (Di sabato 11 marzo 2023) Juventus-Inter Women, incontro valido per la semifinale di ritorno di finale di Coppa Italia Femminile. L’Inter di Rita Guarino sfida la Juventus allenata da Joe Montemurro. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: https://www.Inter-news.it/primo-piano/LIVE-Juventus-Inter-Women-coppa-italia-femminile-segui-partita-diretta Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023), incontro valido per la semifinale di ritorno di finale di Coppa Italia Femminile. L’di Rita Guarino sfida laallenata da Joe Montemurro. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: https://www.-news.it/primo-piano/-coppa-italia-femminile-segui-partita-diretta-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Continassa: allenamento in corso. Aggregati Barrenechea, Della Valle, Nonge, Ripani, Rouhi e Yildiz. Assenti Soulé… - GiovaAlbanese : Continassa: prove di #Juventus in vista della Roma. E in campo con i compagni c'è anche #Miretti LIVE ??… - internewsit : LIVE Juventus-Inter Women 0-0, via alla semifinale di Coppa Italia! - - ArturoDb72 : RT @sportmediaset: Allegri: 'Battiamo la Samp per superare l'Inter, Pogba a disposizione' #juventus - MaStep92__ : RT @sportmediaset: Allegri: 'Battiamo la Samp per superare l'Inter, Pogba a disposizione' #juventus -