LIVE Italia-Panama 0-1 | World Baseball Classic 2023 in DIRETTA | preoccupa il line-up azzurro

Leggi su oasport

(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAltro doppio gioco difensivo dell’, eliminati Caballero e Castillo. Va Cordoba in battuta. Foul. 1 ball, 1 strike. Purtroppo inizia malissimo Gaviglio. Subito una valida di Caballero, un singolo. Tocca a Castillo. Caballero in battuta. Cambio sul monte per l’, entra Sam Gaviglio al posto di un buon Michele Vassalotti. Strike-out. Finisce qui anche il quarto inning.0-1. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. Sullivan eliminato in prima base. L’proprio non c’è per il momento. Tocca a Robel Garcia provare a suonare la scossa, ma abbiamo già 2 eliminati. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. Niente, niente, niente. Dominic Fletcher eliminato al volo. Resta sterile l’attacco. ...