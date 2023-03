LIVE Italia-Galles, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: cresce l’attesa. A breve l’inizio del match (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:58 Tante aspettative riposte negli azzurri quest’oggi. Nonostante l’assenza di Ange Capuozzo, l’Italia scenderà in campo con un unico obiettivo, ovvero trovare la prima vittoria di questa edizione del Sei Nazioni. 14:54 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Galles. cresce l’entusiasmo all’Olimpico, ci avviciniamo all’inizio del match. Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Italia-Galles, match valevole per la quarta giornata del Sei Nazioni 2023. Dinanzi al pubblico dell’Olimpico di Roma gli azzurri ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:58 Tante aspettative riposte negli azzurri quest’oggi. Nonostante l’assenza di Ange Capuozzo, l’scenderà in campo con un unico obiettivo, ovvero trovare la prima vittoria di questa edizione del Sei. 14:54 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta dil’entusiasmo all’Olimpico, ci avviciniamo aldel. Buonasera e benvenuti nelladivalevole per la quarta giornata del Sei. Dinanzi al pubblico dell’Olimpico di Roma gli azzurri ...

