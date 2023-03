LIVE Italia-Galles 3-22, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: termina un complicato primo tempo (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:08 Possiamo dire che per fortuna è terminato il primo tempo. Troppa la tensione sul volto degli azzurri sin dai primi minuti. Sono arrivati numerosi errori e svarioni che non si erano manifestate nei precedenti incontri. Non è finita, ci sono ancora 40 minuti per far girare il match. A tra poco! FINE primo tempo 41?- Ennesima brutta notizia di questo nefasto primo tempo. L’arbitro cambia scelta dopo aver visto il placcaggio alto di Bruno. Finisce qui la prima frazione. 41?- Calcio passaggio che non va a buon fine, ma c’è un nuovo vantaggio in favore degli azzurri. 39?- In avanti di Brex, ma si torna sul vantaggio dovuto all’infrazione della maul Gallese. 38?- Rientra Simone ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:08 Possiamo dire che per fortuna èto il. Troppa la tensione sul volto degli azzurri sin dai primi minuti. Sono arrivati numerosi errori e svarioni che non si erano manifestate nei precedenti incontri. Non è finita, ci sono ancora 40 minuti per far girare il match. A tra poco! FINE41?- Ennesima brutta notizia di questo nefasto. L’arbitro cambia scelta dopo aver visto il placcaggio alto di Bruno. Finisce qui la prima frazione. 41?- Calcio passaggio che non va a buon fine, ma c’è un nuovo vantaggio in favore degli azzurri. 39?- In avanti di Brex, ma si torna sul vantaggio dovuto all’infrazione della maule. 38?- Rientra Simone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : Roma Milan Femminile 0-0 LIVE: ci prova Giugliano, salva Babb - zazoomblog : LIVE – Italia-Galles 0-3: Sei Nazioni maschile 2023 rugby in DIRETTA - #Italia-Galles #Nazioni #maschile - internewsit : LIVE Juventus-Inter Women 1-0, al via il secondo tempo della gara - - watchliveus : LIVE Italia-Galles, Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA @watchliveus Sdfdgh - watchliveus : Italia-Galles, il risultato in diretta della partita del Sei Nazioni. LIVE STREAMING: L'Italia sfida il Galles nel… -