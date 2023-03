LIVE Italia-Galles 3-22, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: meta di punizione e cartellino giallo per Lorenzo Cannone (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39?- In avanti di Brex, ma si torna sul vantaggio dovuto all’infrazione della maul Gallese. 38?- Rientra Simone Ferrari. 38?- Reazione azzurra! Guadagniamo metri con la maul, e sull’azione alla mano successiva il Galles commette fallo. Chiudiamo il primo tempo in attacco. 37?- Bravo Nicotera, che mette le mani sul pallone e provoca il turnover. Palla che torna all’Italia. 35?- Il peggio possibile…meta DI punizione IN FAVORE DEL Galles. E cartellino giallo per Lorenzo Cannone, che fa crollare la maul volontariamente impedendo la meta su azione. Galles che si invola sul 22-7. 35?- Maul Gallese ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39?- In avanti di Brex, ma si torna sul vantaggio dovuto all’infrazione della maule. 38?- Rientra Simone Ferrari. 38?- Reazione azzurra! Guadagniamo metri con la maul, e sull’azione alla mano successiva ilcommette fallo. Chiudiamo il primo tempo in attacco. 37?- Bravo Nicotera, che mette le mani sul pallone e provoca il turnover. Palla che torna all’. 35?- Il peggio possibile…DIIN FAVORE DEL. Eper, che fa crollare la maul volontariamente impedendo lasu azione.che si invola sul 22-7. 35?- Maule ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : Roma Milan Femminile 0-0 LIVE: ci prova Giugliano, salva Babb - zazoomblog : LIVE – Italia-Galles 0-3: Sei Nazioni maschile 2023 rugby in DIRETTA - #Italia-Galles #Nazioni #maschile - internewsit : LIVE Juventus-Inter Women 1-0, al via il secondo tempo della gara - - watchliveus : LIVE Italia-Galles, Sei Nazioni rugby U20 2023 in DIRETTA @watchliveus Sdfdgh - watchliveus : Italia-Galles, il risultato in diretta della partita del Sei Nazioni. LIVE STREAMING: L'Italia sfida il Galles nel… -