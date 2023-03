LIVE Italia-Galles 3-15, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: arriva la seconda meta dei gallesi (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23?- Niente da fare. Difesa degli ospiti che tiene perfettamente, provocando il tenuto di Fischetti. 23?- Bellissima finta di Allan che manda al bar tre avversari. Siamo al limite dei 5 metri. L’Italia ci prova! 21?- C’è la reazione azzurra, con Fischetti che guadagna punizione. Risaliamo il campo fino al limite dei 22 avversari. 19?- E’ fuori la trasformazione di Owen Williams. Si resta sul 3-15. 18?- meta Galles. Incredibile…Nemmeno il tempo di prendere fiducia che l’Italia si perde in un bicchier d’acqua. Palla persa sanguinosa nella nostra metà campo, e Liam Williams punisce oltremodo una attonita difesa azzurra. Galles che si invola sul 15-3. 16?- Con estrema sicurezza Tommaso Allan centra i pali e sblocca il punteggio ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23?- Niente da fare. Difesa degli ospiti che tiene perfettamente, provocando il tenuto di Fischetti. 23?- Bellissima finta di Allan che manda al bar tre avversari. Siamo al limite dei 5 metri. L’ci prova! 21?- C’è la reazione azzurra, con Fischetti che guadagna punizione. Risaliamo il campo fino al limite dei 22 avversari. 19?- E’ fuori la trasformazione di Owen Williams. Si resta sul 3-15. 18?-. Incredibile…Nemmeno il tempo di prendere fiducia che l’si perde in un bicchier d’acqua. Palla persa sanguinosa nella nostra metà campo, e Liam Williams punisce oltremodo una attonita difesa azzurra.che si invola sul 15-3. 16?- Con estrema sicurezza Tommaso Allan centra i pali e sblocca il punteggio ...

