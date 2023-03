LIVE Italia-Galles 17-29, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: Brex accorcia le distanze a 10 minuti dal termine (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74?- Il Galles recupera palla ma commette fallo nei propri 22. L’Italia sceglie di affidarsi alla mischia. 74?- Peccato…Zuliani e Iachizzi rompono le prime difese del Galles, ma Fusco è poco lucido nell’ultima scelta. 72?- Bravissimo Zuliani, che mette le mani sulla palla costringendo al fallo l’avversario. Torniamo in attacco. 70?- Riccioni regala una mischia nei nostri 22 al Galles. Ospiti che rendono il favore con il pasticcio di Faletau. 69?- Tutta facile per Allan. Italia che accorcia sul 17-29. 68?- METAAAA Italia! Brex! Fusco gioca subito la palla cogliendo di sorpresa gli avversari che aspettavano la propulsione della mischia Italiana. Bruno avanza e ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74?- Ilrecupera palla ma commette fallo nei propri 22. L’sceglie di affidarsi alla mischia. 74?- Peccato…Zuliani e Iachizzi rompono le prime difese del, ma Fusco è poco lucido nell’ultima scelta. 72?- Bravissimo Zuliani, che mette le mani sulla palla costringendo al fallo l’avversario. Torniamo in attacco. 70?- Riccioni regala una mischia nei nostri 22 al. Ospiti che rendono il favore con il pasticcio di Faletau. 69?- Tutta facile per Allan.chesul 17-29. 68?- METAAAA! Fusco gioca subito la palla cogliendo di sorpresa gli avversari che aspettavano la propulsione della mischiana. Bruno avanza e ...

