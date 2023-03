LIVE Italia-Galles 10-29 | Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA | la meta di Faletau punisce gli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54?- La mischia continua a funzionare, e guadagna fallo. Risaliamo il campo. 53?- Brutto passaggio di Liam Williams, che commette anche in avanti. Palla che torna all’. 53?- Allan recupera palla e la calcia in out. Meno di tre minuti al rientro in campo di Pierre Bruno. 51?- Una formalità la trasformazione per Owen Williams.che si porta in vantaggio sul 29-10. 50?-. Buco clamoroso della difesana, che lascia scappare Webb, il quale cede un cioccolatino a1027. 49?- Pasticciano ii all’interno dei nostri 22. Palla recuperata da Allan che al piede fa respirare gli. 49?- Fuori ...