LIVE Italia-Galles 0-10, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: arriva la meta di Dyer (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11?- Errore di Garbisi, che calcia DIRETTAmente in out dopo essere uscito dai 22. Serve una scossa immediata. 10?- Semplicissima la trasformazione per Owen Williams. Galles che si porta sul 10-0. 10?- meta Galles. Avvio shock per l’Italia…Non ci voleva. Il calcio di Webb beffa la difesa azzurra, che calcola male il rimbalzo e permette a Dyer di involarsi comodamente in meta. Italia 0 Galles 8. 9?- Crolla leggermente la mischia degli ospiti, ma l’arbitro lascia giocare. 8?- Avvio Italiano con numerose sbavature. In questo caso è Allan a sbagliare un comodo passaggio provocando l’in avanti azzurro. Prima mischia ordinata del match, con ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11?- Errore di Garbisi, che calciamente in out dopo essere uscito dai 22. Serve una scossa immediata. 10?- Semplicissima la trasformazione per Owen Williams.che si porta sul 10-0. 10?-. Avvio shock per l’…Non ci voleva. Il calcio di Webb beffa la difesa azzurra, che calcola male il rimbalzo e permette adi involarsi comodamente in8. 9?- Crolla leggermente la mischia degli ospiti, ma l’arbitro lascia giocare. 8?- Avviono con numerose sbavature. In questo caso è Allan a sbagliare un comodo passaggio provocando l’in avanti azzurro. Prima mischia ordinata del match, con ...

