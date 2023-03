LIVE Italia-Galles 0-0, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: inizia il primo tempo (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3?- Touch purtroppo rubata dal Galles, che guadagna anche un calcio di punizione e risale il campo. 2?- Gran placcaggio di Menoncello, che provoca il tenuto di Grady. Calcio in favore dell’Italia, che guadagna territorio. 1?- Con il drop di Varney c’è l’avvio ufficiale del match. primo tempo 15:15 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Allacciate le cinture, buon divertimento! 15:13 Mano sul cuore, è il momento del canto degli Italiani! 15:11 Si parte con Land of my fathers, inno nazionale Gallese. 15:10 Accolte dal boato del pubblico, le due compagini escono dal tunnel degli spogliatoi. 15:06 Tutto pronto al centro del campo con le bande schierate in attesa di eseguire gli inni nazionali. 15:02 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3?- Touch purtroppo rubata dal, che guadagna anche un calcio di punizione e risale il campo. 2?- Gran placcaggio di Menoncello, che provoca il tenuto di Grady. Calcio in favore dell’, che guadagna territorio. 1?- Con il drop di Varney c’è l’avvio ufficiale del match.15:15 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Allacciate le cinture, buon divertimento! 15:13 Mano sul cuore, è il momento del canto deglini! 15:11 Si parte con Land of my fathers, inno nazionalee. 15:10 Accolte dal boato del pubblico, le due compagini escono dal tunnel degli spogliatoi. 15:06 Tutto pronto al centro del campo con le bande schierate in attesa di eseguire gli inni nazionali. 15:02 ...

