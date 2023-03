LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA: match che può valere la qualificazione (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto, grande sfida contro la Croazia. Dopo il facile debutto contro il Giappone con risultato di 13-7 e la partita contro l’Ungheria, il Settebello arriva alla grande sfida contro la Croazia decisamente pronta. Ricordiamo attentamente, che passano il turno, esclusivamente le prime tre di ogni girone. La competizione mette in palio due posti per i Mondiali 2024 di Doha. Partita: Italia-CroaziaEvento: World Cup pallanuotoData: 11/03/2023Ore: 18.30Dove vederla: Youtube della FINA. I convocati per ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale diCup, grande sfida contro la. Dopo il facile debutto contro il Giappone con risultato di 13-7 e la partita contro l’Ungheria, il Settebello arriva alla grande sfida contro ladecisamente pronta. Ricordiamo attentamente, che passano il turno, esclusivamente le prime tre di ogni girone. La competizione mette in palio due posti per i Mondiali 2024 di Doha. Partita:Evento:CupData: 11/03/Ore: 18.30Dove vederla: Youtube della FINA. I convocati per ...

