LIVE Italia-Croazia 3-6 | World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA | inizio complicato per il Settebello

(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.38 Rete dellacon Duzevic, ancora un tiro dalla distanza,3-6. 6.03 Gooooooooooooooool, spettacolare Echenique che trova l’incrocio dei pali,3-5. 6.47 Tiro sbagliato di Ferrero davanti al portiere. 7.37 Gol dellacon Bosic, scatenato il numero undici croato,2-5. 7,59 Inizia il secondo quarto, possesso per la. Finisce il primo quarto,2-4. 0.20 Gol dellacon Basic, tiro fulminio,2-4. 0.52 Goooooooooooooooooooooooooool, Renzuto, botta dalla distanza, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Sulla spiaggia di Cutro, le migliaia di persone arrivate da tutta Italia si sono inginocchiate per un minuto… - lujainibra : Madonna - La Isla Bonita (Live In Concert Ciao Italia).HD - Ren99927421 : RT @fattoquotidiano: Sulla spiaggia di Cutro, le migliaia di persone arrivate da tutta Italia si sono inginocchiate per un minuto #cutro #… - snooker_italia : Sarà possibile seguire i match ( e lo streaming, se il tavolo è coperto) al seguente link: - MoniqueCamarra : RT @liberioltre: In questa live su Liberi Oltre parliamo di come siamo organizzati in Italia per accogliere i profughi che fuggono da Iran… -

... stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in direttasuSera. Ecco i numeri Vinci Casa estratti oggi, venerdì 10 marzo 2023 Max... mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppadi Serie C.... mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppadi Serie C. Gara visibile anche su DAZN. Per gli ...

LIVE Italia-Galles 17-29, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: la pressione annienta gli azzurri. Arriva la quarta sconfitta OA Sport

43' - Non ce la fa Djimsiti, cambio forzato per l'Atalanta: al suo posto entra Demiral. 42' - Il gioco si ferma per un problema fisico per il centrale della Dea Djimsiti. 41' - POLITANO! Altra grande ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43: Si chiude qui la nostra diretta, appuntamento a domani pomeriggio per le due mass start. Grazie per averci seguito e buona serata! 17.42: Stroemsheim, ...