LIVE Italia-Croazia 14-13, World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA: clamorosa vittoria in rimonta del Settebello! (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 19.51 Reti: Di Fulvio: 2. Marziali : 3. Condemi: 1. Renzuto: 2. Echenique: 1. Presciutti: 1. Bruni: 1. Di Somma: 2. Dolce: 1. 19.50 Durante la partita tra Italia e Croazia, giocata davanti a circa 900 spettatori, l'Italia ha avuto un vantaggio numerico di 6 giocatori su 10, ma ha anche sbagliato un rigore con Di Somma al minuto 5.30, che è stato parato. D'altra parte, la Croazia ha avuto un vantaggio numerico di 9 giocatori su 15, incluso anche un rigore. Il giocatore Di Somma è uscito dalla partita a causa del limite di falli al 4.06 del terzo tempo, mentre Ferrero è uscito a 6.50 sempre nel terzo tempo. Inoltre, l'allenatore della Croazia, ...

