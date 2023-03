LIVE – Italia-Croazia 0-1: World Cup maschile 2023 pallanuoto in DIRETTA (Di sabato 11 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE Italia-Croazia, partita valevole per il Gruppo A della World Cup maschile 2023 di pallanuoto. Italia-Croazia, partita valevole per il Gruppo A della prima fase della World Cup maschile 2023 di pallanuoto. Scontro al vertice nel raggruppamento in corso di svolgimento a Zagabria. Il Settebello di Sandro Campagna, reduce dalle vittorie contro Giappone e Ungheria, tornano in acqua per conquistare altri punti e rimanere in vetta alla classifica. Servirà però una grande prestazione per fermare i padroni di casa, reduci anch’essi da due successi (contro Usa e Francia). Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Latestuale, partita valevole per il Gruppo A dellaCupdi, partita valevole per il Gruppo A della prima fase dellaCupdi. Scontro al vertice nel raggruppamento in corso di svolgimento a Zagabria. Il Settebello di Sandro Campagna, reduce dalle vittorie contro Giappone e Ungheria, tornano in acqua per conquistare altri punti e rimanere in vetta alla classifica. Servirà però una grande prestazione per fermare i padroni di casa, reduci anch’essi da due successi (contro Usa e Francia). Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... snooker_italia : Sarà possibile seguire i match ( e lo streaming, se il tavolo è coperto) al seguente link: - MoniqueCamarra : RT @liberioltre: In questa live su Liberi Oltre parliamo di come siamo organizzati in Italia per accogliere i profughi che fuggono da Iran… - liberioltre : RT @liberioltre: In questa live su Liberi Oltre parliamo di come siamo organizzati in Italia per accogliere i profughi che fuggono da Iran… - Pierre8244309 : @AndreaBozzalla In UK lo fanno già quelli di Sky quando hanno tanti eventi in contemporanea live, tramite Sky Q. N… - LoredanaDiMaio3 : RT @fattoquotidiano: Sulla spiaggia di Cutro, le migliaia di persone arrivate da tutta Italia si sono inginocchiate per un minuto #cutro #… -